В Киеве неизвестный сообщил о минировании Южного моста

В Киеве неизвестный вечером в воскресенье, 22 сентября, сообщил о минировании Южного моста. Об этом сообщили в полиции, передает РБК-Украина со ссылкой на "Вартовых. Эспрессо".

Неизвестный сообщил о минировании, позвонив на линию 102.

На место происшествия выехали следователи, взрывотехники и кинологи.

"Неизвестный позвонил на линию 102 и сообщил о минировании Южного моста", - говорится в сообщении издания.

Напомним, в пятницу, 20 сентября, полиция Киева проверяла сообщения о минировании жилых домов, медицинских учреждений, детских садов, торговых центров и мостов. Подобные массовые сообщения о минировании поступали в полицию также 18 и 19 сентября. В частности, 19 сентября в Киеве проверяли информацию о минировании 11 детских садов, восьми медицинский учреждений, 20 жилых домов, столичные мосты, одно дипломатическое и семь государственных учреждений и 22 торгово-развлекательных центров.

Как ранее сообщало РБК-Украина, в среду, 18 сентября, перекрыли мост Метро из-за угрозы взрыва. 42-летний выходец из Крыма, бывший служащий батальона обеспечения Сил специальных операций Алексей Белько угрожал взорвать мост. Суд арестовал его на 60 дней с возможностью выхода под залог в размере 288 тыс. гривен.