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В Киеве неизвестные забросали маршрутки "коктейлями Молотова"

Новости » Происшествия    24.06.2019 - 18:51
В Киеве неизвестные забросали маршрутки "коктейлями Молотова"
Фото: место события (kyiv.npu.gov.ua)

По факту открыто уголовное дело

В Киеве на улице Героев Днепра неизвестные забросали маршрутки на Вышгород "коктейлями Молотова". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

В частности, в Оболонское управление полиции поступило сообщение, что на улице Героев Днепра группа неизвестных подъехала к автобусам, предоставляющим услуги пассажирских перевозок в город Вышгород, и бросила туда бутылки с самодельной зажигательной смесью. На указанный адрес выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

"Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и причастных к правонарушению лиц. Открыто уголовное производство. Злоумышленники скрылись в неизвестном направлении, а водители транспортных средств сразу начали тушить пламя. В результате огнем было повреждено покрытие маршруток и легковой автомобиль Audi, который находился рядом с ними", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что пострадавших в результате инцидента нет.

Следственный отдел Оболонского управления полиции начал уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий с целью установления и задержания лиц, совершивших данное правонарушение.

Напомним, в ноябре 2018 года в столице неизвестные бросали "коктейли Молотова" в двери стилобата Андреевской церкви.

Как писало РБК-Украина, в мае прошлого года в здание, где располагается администрация телеканала "Интер" в Киеве, бросили "коктейль Молотова".

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