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У Києві невідомі закидали маршрутки "коктейлями Молотова"

Новини » Надзвичайні події    24.06.2019 - 18:51
У Києві невідомі закидали маршрутки "коктейлями Молотова"
Фото: місце події (kyiv.npu.gov.ua)

За фактом відкрито кримінальну справу

У Києві на вулиці Героїв Дніпра невідомі закидали маршрутки до Вишгорода "коктейлями Молотова". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу столичної поліції.

Зокрема, до Оболонського управління поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Героїв Дніпра група невідомих під'їхала до автобусів, що надають послуги пасажирських перевезень до міста Вишгород, та кинула туди пляшки з саморобною запальною сумішшю. На вказану адресу виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

"Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту та причетних до правопорушення осіб. Розпочато кримінальне провадження. Зловмисники зникли з місця події у невідомому напрямку, а водії транспортних засобів відразу почали гасити полум'я. У результаті вогнем було пошкоджено покриття маршруток та легковий автомобіль Audi, який знаходився поряд із ними", - сказано у повідомленні.

Підкреслюється, що постраждалих внаслідок інциденту немає.

Слідчий відділ Оболонського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів з метою встановлення та затримання осіб, які вчинили дане правопорушення.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року в столиці невідомі кидали "коктейлі Молотова" в двері стилобату Андріївської церкви.

Як писало РБК-Україна, в травні минулого року в будівлю, де розташовується адміністрація телеканалу "Інтер" у Києві, кинули "коктейль Молотова".

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Новини України КиївКиївкоктейль молотова
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