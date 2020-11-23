В Киеве за неделю заболели гриппом более 12 тысяч человек

В Киеве за минувшую неделю зарегистрировали 231 больной гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией. В столице заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже базовой линии на 45%.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, в период с 16 по 22 ноября гриппом заболели - 4 898 детей и 7 333 взрослых.

В структуре заболеваемости дети составляют 40%, а на предыдущей неделе - 37,4%. Среди школьников заболеваемость возросла на 8,9% - зарегистрировано 2 526 случая.

В больницы были доставлены 39 человек, из них 26 - дети.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что эпидемии гриппа в Украине нет. Он отметил, что в большинстве регионов Украины ситуация с гриппом находится на не эпидемиологических уровнях.

Кроме того, по данным Госстата, в сентябре от гриппа и пневмонии умерли 794 человека.

Добавим, что за минувшие сутки в Украине подтвердили более 11 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве.