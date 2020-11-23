У Києві за тиждень захворіли на грип понад 12 тисяч осіб

У Києві за минулий тиждень зареєстровано 231 хворий на грип і гостру респіраторну вірусну інфекцію. У столиці захворюваність на грип та ГРВІ нижче базової лінії на 45%.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так, в період з 16 по 22 листопада на грип захворіли - 4 898 дітей і 7 333 дорослих.

У структурі захворюваності діти складають 40%, а на попередньому тижні - 37,4%. Серед школярів захворюваність зросла на 8,9% - зареєстровано 2 526 випадку.

В лікарні були доставлені 39 осіб, з них 26 - діти.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що епідемії грипу в Україні немає. Він зазначив, що в більшості регіонів України ситуація з грипом знаходиться на не епідеміологічних рівнях.

Крім того, за даними Держстату, у вересні від грипу і пневмонії померли 794 людини.

Додамо, що за минулу добу в Україні підтвердили понад 11 тисяч нових випадків коронавірусу. Найбільше нових випадків зафіксували в Києві.