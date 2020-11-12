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Эпидемии гриппа пока в Украине нет, - Минздрав

Киев, Четверг 12 ноября 2020 11:59
Эпидемии гриппа пока в Украине нет, - Минздрав
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине пока нет эпидемии гриппа. При этом за неделю в стране острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заразились почти 170 тысяч человек.

Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, из 170 заболевших ОРВИ пациентов, 30% - это дети до 17 лет.

"По данным нашего дозорного эпидемиологического надзора, сейчас в Украине циркуляция вирусов гриппа не выявлено", - сказал Ляшко.

Он добавил, что в большинстве регионов Украины ситуация с гриппом находится на неэпидемиологических уровнях. При этом низкий уровень превышения эпидпорога уже зафиксирован в Волынской, Донецкой, Житомирской, Сумской и Черкасской областях.

"Это свидетельствует, что ситуация усложняется, кроме коронавирусной болезни, еще и другими респираторными вирусными инфекциями", - добавил санврач.

В Министерстве здравоохранения отметили, что с начала эпидсезона против гриппа вакцинировано 50 143 человека, из которых 20 тысяч - за последнюю неделю. Также сегодня завершается доставка первой партии в 40 тысяч доз вакцин против гриппа по регионам Украины. Сегодня получает последняя область - Черновицкая.

Напомним, в конце октября в Украине началась вакцинация от гриппа. В страну поставили уже 665 тысяч доз вакцины против гриппа.

Также РБК-Украина писало, что в Украине выросло количество больничных на 50% из-за COVID-19 и сезонных инфекций.

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