В Киеве на неделю ограничат движение по мосту Метро

В Киеве частично ограничат движение автомобильного транспорта на мосту Метро. Ограничение будет действовать с 21:00 30 апреля до 5:00 5 мая.
Работники коммунальной службы планируют отремонтировать деформационные швы моста.
Ограничение будет действовать в сторону правого берега на верховой стороне моста.
"Ремонт запланировано выполнить на выходных, чтобы меньше влиять на трафик. Во время ремонта движение будет частично ограничено", - говорится в сообщении.
Напомним, с 10 апреля по 30 июня на участке Кольцевой дороги в Киеве будет ограничено движение. На трассе идет капитальный ремонт, на первом этапе обновят участок от Одесской площади до ул. Луценко (в направлении Жулян). В общей сложности будет отремонтирован участок от Одесской площади до ул. Ватутина.