У Києві на тиждень обмежать рух по мосту Метро

У Києві частково обмежать рух автомобільного транспорту на мосту Метро. Обмеження діятиме з 21:00 30 квітня до 5: 00 5 травня.
Працівники комунальної служби планують відремонтувати деформаційні шви мосту.
Обмеження діятиме у бік правого берега на верховій стороні мосту.
"Ремонт заплановано виконати на вихідних, щоб менше впливати на трафік. Під час ремонту рух буде частково обмежено", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, з 10 квітня по 30 Червня на ділянці Кільцевої дороги в Києві буде обмежено рух. На трасі йде Капітальний ремонт, на першому етапі оновлять ділянку від Одеської площі до вул.Луценка (у напрямку Жулян). В цілому буде відремонтовано ділянку від Одеської площі до вул. Ватутіна.