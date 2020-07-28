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В Киеве за неделю за нарушение карантина оштрафовали более сотни ресторанов и магазинов

Киев, Вторник 28 июля 2020 14:31
В Киеве за неделю за нарушение карантина оштрафовали более сотни ресторанов и магазинов
Фото: проверки заведений в Киеве (kyivcity.gov.ua)
Автор: Роман Калиниченко

Нарушения также выявили на одном из столичных рынков

За прошлую неделю инспекторы Госпотребслужбы проверили на соблюдение карантина 485 столичных заведения. В 106 из них выявили нарушения карантинных норм.

Об этом сообщили в главном столичном управлении Госпотребслужбы.

Там рассказали, что с 20 по 25 июля проверили 123 заведения общественного питания, 174 объекта торговли продовольственными товарами, 188 - непродовольственными товарами, рынок и один детский сад.

"По результатам составлено 1️06 протоколов в соответствии ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей)", - говорится в сообщении.

Среди нарушителей - 32 заведения общественного питания, 32 продуктовых магазина, 42 - промышленных магазина и один рынок.

В Госпотребслужбе напомнили, что нарушение правил карантина влечет за собой штраф от 17 до 34 тысяч гривен для обычных граждан и от 34 до 140 тысяч гривен - для должностных лиц.

Ранее РБК-Украина сообщало, что украинские суды оштрафовали только каждого 20-го нарушителя карантина во время пандемии коронавируса.

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