У Києві за тиждень за порушення карантину оштрафували понад сотню ресторанів і магазинів

Фото: перевірки закладів у Києві (kyivcity.gov.ua)

Порушення також виявили на одному зі столичних ринків

За минулий тиждень інспектори Держспоживслужби перевірили на дотримання карантину 485 столичних заклади. У 106 з них виявили порушення карантинних норм.

Про це повідомили в головному столичному управлінні Держспоживслужби.

Там розповіли, що з 20 по 25 липня перевірили 123 заклади громадського харчування, 174 об'єкти торгівлі продовольчими товарами, 188 - непродовольчими товарами, ринок і один дитячий садок.

"За результатами складено 1️06 протоколів відповідно ст. 44-3 (порушення правил карантину людей)", - йдеться в повідомленні.

Серед порушників - 32 заклади громадського харчування, 32 продуктових магазини, 42 - промислових магазини і один ринок.

У Держспоживслужбі нагадали, що порушення правил карантину тягне за собою штраф від 17 до 34 тисяч гривень для звичайних громадян і від 34 до 140 тисяч гривень - для посадових осіб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українські суди оштрафували тільки кожного 20-го порушника карантину під час пандемії коронавірусу.