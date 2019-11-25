В Киеве за неделю гриппом заболели более 10 тыс. людей

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Среди них - почти 7 тыс. детей

В Киеве в течение последней недели 18-24 ноября зарегистрировано 10 675 больных гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует введения дополнительных мер, и является ниже базового показателя на 52,9%. Наблюдается рост заболеваемости на 5,6% по сравнению с предыдущей неделей.

Рост произошел за счет детского и взрослого населения. Так, детей заболело - 6 770 (рост на 6,1%), взрослых - 3 905 человек (рост на 4,7%).

Среди школьников заболеваемость выросла на 10%: 2 882 случая, что составляет 42,6% от общего количества заболевших детей и 27% от общего количества лиц, которые обратились за медицинской помощью. В медицинские учреждения госпитализировано 128 человек, из них 119 - дети.

Кроме того, сообщается, что с начала эпидемического сезона в привывочных кабинетах частных клиник и коммунальных заведений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 40 543 человека.

Напомним, с 11 по 17 ноября в Украине гриппом заболело 150 832 человека, из них 67,3% - дети.

Ранее сообщалось, что Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского предупредил, что в этом году зимой в Украине будут распространяться четыре вирусы гриппа.