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В Києві за тиждень на грип захворіли більше 10 тис. людей

Новини » Суспільство     25.11.2019 - 15:01
В Києві за тиждень на грип захворіли більше 10 тис. людей
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Серед них - майже 7 тис. дітей

У Києві протягом останнього тижня 18-24 листопада зареєстровано 10 675 хворих на грип та ГРВІ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базового показника на 52,9%. Спостерігається зростання захворюваності на 5,6% у порівнянні з попереднім тижнем.

Зростання відбулося за рахунок дитячого та дорослого населення. Так, дітей захворіло - 6 770 (зростання на 6,1%), дорослих - 3 905 осіб (зростання на 4,7%).

Серед школярів захворюваність зросла на 10%: 2 882 випадки, що становить 42,6% від загальної кількості захворілих дітей і 27% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою. До медичних закладів госпіталізовано 128 осіб, із них 119 - діти.

Крім того, повідомляється, що з початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 40 543 особи.

Нагадаємо, з 11 по 17 листопада в Україні на грип захворіло 150 832 людини, з них 67,3% - діти.

Раніше повідомлялося, що Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського попередив, що в цьому році взимку в Україні будуть поширюватись чотири віруси грипу.

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