В Киеве назвали лучшие пляжи для отдыха

Официально пляжный сезон в столице стартует, когда вода в водоемах повысится до +17 градусов
В Киеве определены лучшие пляжи для купания и перечень водных объектов, где возможен отдых без купания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Как сообщается, для организации летнего отдыха киевлян и гостей столицы распоряжением КГГА № 830 определены лучшие пляжи для купания и перечень водных объектов, для купания не рекомендованы.
Таким образом, специалисты рекомендуют пляжи:
Также возможен отдых без купания на пляжах:
"Городские службы настойчиво просят киевлян и гостей столицы купаться только на тех пляжах, которые приспособлены к этому (пляжи из списка выше). Другие территории являются стихийными, по разным причинам не могут использоваться как пляжи или зоны отдыха", - говорится в сообщении.
Отметим, официально пляжный сезон в столице стартует, когда вода в водоемах повысится до +17 градусов и работники киевского лабораторного центра смогут взять анализы воды.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что с 15 мая в рамках ремонтных работ начинаются подготовительные работы по ремонту дорожного покрытия на улице Светлой на участке от улицы Автопарковой до улицы Евгения Харченко. Во время выполнения работ будет частично ограничено движение транспорта.
Кроме того, с 08:00 до 18:00 16 мая в связи с фрезерованием старого покрытия на улице Натальи Ужвий будет частично ограничено движение транспорта.