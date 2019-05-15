У Києві назвали кращі пляжі для відпочинку

Офіційно пляжний сезон у столиці стартує, коли вода у водоймах підвищиться до +17 градусів
У Києві визначено кращі пляжі для купання та перелік водних об'єктів, де можливий відпочинок без купання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Як повідомляється, для організації літнього відпочинку киян і гостей столиці розпорядженням КМДА № 830 визначені кращі пляжі для купання та перелік водних об'єктів, які не рекомендовані для купання.
Таким чином, фахівці рекомендують пляжі:
Також можливий відпочинок без купання на пляжах:
"Міські служби наполегливо просять киян і гостей столиці купатися тільки на тих пляжах, які пристосовані до цього (пляжі зі списку вище). Інші території є стихійними, з різних причин не можуть використовуватися як пляжі або зони відпочинку", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, офіційно пляжний сезон у столиці стартує, коли вода у водоймах підвищиться до +17 градусів і працівники київського лабораторного центру зможуть взяти аналізи води.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з 15 травня в рамках ремонтних робіт починаються підготовчі роботи по ремонту дорожнього покриття на вулиці Світлою на ділянці від вулиці Автопарковой до вулиці Євгенія Харченко. Під час виконання робіт буде частково обмежено рух транспорту.
Крім того, з 08:00 до 18:00 16 травня у зв'язку з фрезеруванням старого покриття на вулиці Наталії Ужвій буде частково обмежено рух транспорту.