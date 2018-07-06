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В Киеве националисты избили политика

НовостиПроисшествия    06.07.2018 - 13:07
Фото (facebook.com/Жека Карась)
Фото (facebook.com/Жека Карась)

В Киеве националисты сорвали заседание партии "Розумна сила" и избили замглавы политсилы

В Киеве сегодня, 6 июля, представители националистической организации С14 сорвали мероприятие партии "Розумна сила" и избили заместителя председателя партии Александра Савченко. Об это сообщил в Facebook лидер С14 Евгений Карась.

"Проведали собрание партии "Розумна сила" экс-министра МВД времен Януковича Виталия Захарченко. Там главные партийцы одиозные коррупционеры и преступники из системы МВД", - рассказал лидер С14.

По его словам, заместитель председателя партии Александр Савченко "начал материться и тем заслужил неэтичные действия".

Отметим, 30 мая 2018 года глава Службы безопасности Украины Василий Грицак на брифинге заявил, что партия "Розумна сила" финансируется Кремлем.

 

 Фото (facebook.com/Жека Карась)

Напомним, в конце апреля неизвестные в центре Киева напали на депутата Верховной рады Мустафу Найема.

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Теги публикации: Киев  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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