В Киеве националисты избили политика

В Киеве националисты сорвали заседание партии "Розумна сила" и избили замглавы политсилы

В Киеве сегодня, 6 июля, представители националистической организации С14 сорвали мероприятие партии "Розумна сила" и избили заместителя председателя партии Александра Савченко. Об это сообщил в Facebook лидер С14 Евгений Карась.

"Проведали собрание партии "Розумна сила" экс-министра МВД времен Януковича Виталия Захарченко. Там главные партийцы одиозные коррупционеры и преступники из системы МВД", - рассказал лидер С14.

По его словам, заместитель председателя партии Александр Савченко "начал материться и тем заслужил неэтичные действия".

Отметим, 30 мая 2018 года глава Службы безопасности Украины Василий Грицак на брифинге заявил, что партия "Розумна сила" финансируется Кремлем.

Фото (facebook.com/Жека Карась)

Напомним, в конце апреля неизвестные в центре Киева напали на депутата Верховной рады Мустафу Найема.