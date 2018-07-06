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В Києві націоналісти побили політика

НовиниНадзвичайні події    06.07.2018 - 13:07
Фото (facebook.com/Жека Карась)
Фото (facebook.com/Жека Карась)

В Києві націоналісти зірвали засідання партії "Розумна сила" і побили заступника голови політсили

У Києві сьогодні, 6 липня, представники націоналістичної організації С14 зірвали захід партії "Розумна сила" і побили заступника голови партії Олександра Савченко. Про це повідомив в Facebook лідер С14 Євген Карась.

"Відвідали збори партії "Розумна сила" екс-міністра МВС часів Януковича Віталія Захарченка. Там головні партійці одіозні корупціонери і злочинці з системи МВС", - розповів лідер С14.

За його словами, заступник голови партії Олександр Савченко "почав матюкатися і тим заслужив неетичні дії".

Відзначимо, 30 травня 2018 року голова Служби безпеки України Василь Грицак на брифінгу заявив, що партія "Розумна сила" фінансується Кремлем.

 

Фото (facebook.com/Жека Карась)

Нагадаємо, в кінці квітня невідомі в центрі Києва напали на депутата Верховної ради Мустафу Найєма.

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Теги публікації: Київ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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