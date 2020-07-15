ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киеве за нарушение карантина оштрафовали десятки ресторанов и супермаркетов

Киев, Среда 15 июля 2020 12:57
В Киеве за нарушение карантина оштрафовали десятки ресторанов и супермаркетов
Фото: проверки заведений в Киеве (kyivcity.gov.ua)
Автор: Роман Калиниченко

Нарушения также выявили в детском садике

За прошлые сутки инспекторы Госпотребслужбы проверили на соблюдение карантина 122 столичных заведения. В 29 из них выявили нарушения карантинных норм.

Об этом сообщили в главном столичном управлении Госпотребслужбы.

Специалисты службы проверили 45 заведений общественного питания, 40 объектов торговли продовольственными товарами, 26 - непродовольственными товарами и детский сад.

"По результатам проверки составлено 29 протоколов в соответствии с ст.44-3 (нарушение правил карантина людей)", - говорится в сообщении.

Среди нарушителей - 10 заведений общественного питания, 10 продуктовых магазинов, 8 магазинов промышленных товаров и детский садик.

В Госпотребслужбе напомнили, что нарушение правил карантина влечет за собой штраф от 17 до 34 тысяч гривен для обычных граждан и от 34 до 140 тысяч гривен - для должностных лиц.

Напомним, за прошлые сутки в Киеве зарегистрировали антирекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом.

Ранее глава Госпотребслужбы Киева рассказал РБК-Украина, где чаще всего происходят вспышки коронавируса в столице.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины КиевКиевкарантин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь