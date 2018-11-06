На ж/д путях в Энергодаре перевернулся автомобиль, есть погибший и раненые

Фото: ДТП на путях в Энергодаре (zp.dsns)

Автомобиль BMW перевернулся возле железнодорожного переезда, водителя и пассажиров викнуло наружу

Четверо человек получили ранения и один человек погиб в результате аварии автомобиля BMW, который опрокинулся на железнодорожные пути вблизи города Энергодар Запорожской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укразализныцю".

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), авария произошла в понедельник, 5 ноября за 40 метров от регулируемого железнодорожного переезда. Движение поездов на перегоне пришлось закрыть на три часа.

"Как выяснилось, во время движения внедорожник BMW перевернулся вблизи железнодорожного переезда, а пассажиров и водителя выбросило наружу. В результате ДТП погиб 1 человек, еще трое мужчин и женщина травмированы", - сообщили в ГСЧС Запорожской области.

Работники скорой помощи, прибывшие на место аварии, констатировали смерть одного из пассажиров. Четверо пострадавших доставлены машиной скорой помощи в больницу.

Правоохранители устанавливают персональные данные погибшего и травмированных. По факту аварии ведется расследование.

Фото: ДТП на путях в Энергодаре (zp.dsns)

Напомним, 24 октября в Луцке поезд сообщением Ковель-Киев насмерть сбил мужчину. Мужчина погиб на месте. Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего.