В Киеве начинается сезон фонтанов

Киевские фонтанные комплексы возобновят свою работу после зимнего перерыва уже 27 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как отмечается, команда специализированного водохозяйственного коммунального предприятия "Киевводфонд" активно проводит подготовительные работы перед открытием. Кроме того, на этот год запланирован капитальный ремонт фонтана на ул. Большой Васильковской.

"Два фонтанные комплексы будут работать в режиме свето-музыкального шоу - это фонтаны "Большой" и "Малые" на Майдане Независимости, а также уникальный комплекс фонтанов в акватории Русановского канала", - говорится в сообщении.

Столичные фонтаны будут работать с 27 апреля до 30 сентября. Кроме того, по понедельникам в работе фонтанов будут делать перерыв для проведения необходимых технических работ.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что с 10 до 30 апреля будут действовать ограничение движения транспорта на улице Ивана Федорова. Отмечается, что движение ограничат в связи с реконструкцией улицы Ивана Федорова на участке от вулицы Большой Васильковской до улицы Предславинской.

Кроме того, с 19 по 22 апреля в Киеве частично ограничат движение транспорта на Южном мостовом переходе. В связи с ремонтными работами будет затруднено движение транспорта в направлении с проспекта Николая Бажана на Столичное шоссе.