ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве начинается сезон фонтанов

Новости » Общество    22.04.2019 - 16:25
В Киеве начинается сезон фонтанов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Фонтаны будут работать с 27 апреля до 30 сентября

Киевские фонтанные комплексы возобновят свою работу после зимнего перерыва уже 27 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как отмечается, команда специализированного водохозяйственного коммунального предприятия "Киевводфонд" активно проводит подготовительные работы перед открытием. Кроме того, на этот год запланирован капитальный ремонт фонтана на ул. Большой Васильковской.

"Два фонтанные комплексы будут работать в режиме свето-музыкального шоу - это фонтаны "Большой" и "Малые" на Майдане Независимости, а также уникальный комплекс фонтанов в акватории Русановского канала", - говорится в сообщении.

Столичные фонтаны будут работать с 27 апреля до 30 сентября. Кроме того, по понедельникам в работе фонтанов будут делать перерыв для проведения необходимых технических работ.

В Киеве начинается сезон фонтанов

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что с 10 до 30 апреля будут действовать ограничение движения транспорта на улице Ивана Федорова. Отмечается, что движение ограничат в связи с реконструкцией улицы Ивана Федорова на участке от вулицы Большой Васильковской до улицы Предславинской.

Кроме того, с 19 по 22 апреля в Киеве частично ограничат движение транспорта на Южном мостовом переходе. В связи с ремонтными работами будет затруднено движение транспорта в направлении с проспекта Николая Бажана на Столичное шоссе.

КГГА начала подготовку к инвестиционному форуму Киева Киев привлечет 180 млн евро на модернизацию городского транспорта и инфраструктуры, - КГГА
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины фонтанКГГА
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь