У Києві розпочинається сезон фонтанів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Фонтани працюватимуть із 27 квітня до 30 вересня

Київські фонтанні комплекси відновлять свою роботу після зимової перерви вже 27 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як зазначається, команда спеціалізованого комунального водогосподарського підприємства "Київводфонд" активно проводить підготовчі роботи перед відкриттям. Крім того, на цей рік запланований капітальний ремонт фонтану на вул. Великій Васильківській.

"Два фонтанні комплекси працюватимуть у режимі світло-музичного шоу - це фонтани "Великий" та "Малі" на Майдані Незалежності, а також унікальний комплекс фонтанів в акваторії Русанівського каналу", - йдеться у повідомлені.

Столичні фонтани працюватимуть із 27 квітня до 30 вересня. Крім того, щопонеділка у роботі фонтанів робитимуть перерву для проведення необхідних технічних робіт.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з 10 до 30 квітня діятимуть обмеження руху транспорту на вулиці Івана Федорова. Зазначається, що рух обмежать у зв'язку з реконструкцією вулиці Івана Федорова на ділянці від вулицы Великої Васильківської до вулиці Предславинській.

Крім того, з 19 по 22 квітня у Києві частково обмежать рух транспорту на Південному мостовому переході. У зв'язку з ремонтними роботами буде ускладнено рух транспорту у напрямку з проспекту Миколи Бажана на Столичне шосе.