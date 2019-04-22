ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві розпочинається сезон фонтанів

Новини » Суспільство    22.04.2019 - 16:25
У Києві розпочинається сезон фонтанів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Фонтани працюватимуть із 27 квітня до 30 вересня

Київські фонтанні комплекси відновлять свою роботу після зимової перерви вже 27 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як зазначається, команда спеціалізованого комунального водогосподарського підприємства "Київводфонд" активно проводить підготовчі роботи перед відкриттям. Крім того, на цей рік запланований капітальний ремонт фонтану на вул. Великій Васильківській.

"Два фонтанні комплекси працюватимуть у режимі світло-музичного шоу - це фонтани "Великий" та "Малі" на Майдані Незалежності, а також унікальний комплекс фонтанів в акваторії Русанівського каналу", - йдеться у повідомлені. 

Столичні фонтани працюватимуть із 27 квітня до 30 вересня. Крім того,  щопонеділка у роботі фонтанів робитимуть перерву для проведення необхідних технічних робіт.

У Києві розпочинається сезон фонтанів

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з 10 до 30 квітня діятимуть обмеження руху транспорту на вулиці Івана Федорова. Зазначається, що рух обмежать у зв'язку з реконструкцією вулиці Івана Федорова на ділянці від вулицы Великої Васильківської до вулиці Предславинській.

Крім того,  з 19 по 22 квітня у Києві частково обмежать рух транспорту на Південному мостовому переході. У зв'язку з ремонтними роботами буде ускладнено рух транспорту у напрямку з проспекту Миколи Бажана на Столичне шосе.

КМДА розпочала підготовку до інвестиційного форуму Києва Київ залучить 180 млн євро на модернізацію міського транспорту та інфраструктури, - КМДА
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України фонтанКМДА
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся