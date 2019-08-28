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В Киеве начался суд над Богатыревой

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Богатыреву доставили в помещение Печерского районного суда

В Печерском районном суде начался суд над экс-министром здравоохранения Украины Раисой Богатыревой. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, Богатыреву доставили в суд. В киевской прокуратуре перед судебным заседанием сообщили, что ходатайство об аресте Богатыревой поступило в суд. Следственным судьей назначена Светлана Смык.

Отметим, Печерский районный суд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для Богатыревой еще 20 марта 2015 года. Решение суда действует с тех пор.

Добавим, Богатирева была членом фракции "Партии регионов". С 2004 по 2005 год - доверенное лицо кандидата на должность беглого президента Украины Виктора Януковича.

Впервые Богатырева возглавила Министерство здравоохранения Украины в январе 1999 года. На эту должность она вернулась в декабре 2012 года и объединяла управление ведомством в правительстве Николая Азарова с должностью вице-премьер-министра до февраля 2014 года.

На Богатыреву завели уголовное дело по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 6,5 млн грн при закупках иммунобиологических препаратов, лекарственных средств и медицинского оборудования.

Напомним, вчера в аэропорту Киева задержали министра здравоохранения Украины времен Виктора Януковича Раису Богатыреву. Богатырева была задержана сотрудниками Государственной пограничной службы, которые передали ее Национальной полиции.

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