Прокуратура попросит арестовать Богатыреву

Фото: Раиса Богатырева (wikipedia.org)

В Печерский райсуд столицы поступило ходатайство прокуроров

В Печерский райсуд столицы поступило ходатайство прокуроров об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для экс-министра охраны здоровья Раисы Богатыревой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В прокуратуре напомнили, что в мае 2015 года Печерский районный суд удовлетворил ходатайство следователя в особенно важных делах Генеральной прокуратуры Украины об избрании Богатыревой меры пресечения в виде содержания под стражей.

"На исполнение решения суда прокуратурой города Киева в Печерский райсуд столицы внесено ходатайство относительно решения вопроса о применении в отношении экс-главы здравоохранения Украины, задержанной 27.08.2019 в аэропорту "Жуляны", ранее избранной меры пресечения в виде содержания стражей", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что время заседания будет определено в ходе автоматического распределения дел в суде.

"Согласно постановлению, после задержания подозреваемой не позднее как через 48 часов следователь должен обеспечить ее доставку в суд для рассмотрения вопроса о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера в аэропорту Киева задержали министра здравоохранения Украины времен Виктора Януковича Раису Богатыреву. Богатырева была задержана сотрудниками Государственной пограничной службы, которые передали ее Национальной полиции.