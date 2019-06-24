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В Киеве начался синод ПЦУ из-за ситуации с Филаретом

Новости » Общество    24.06.2019 - 12:01
В Киеве начался синод ПЦУ из-за ситуации с Филаретом
Фото: Епифаний (РБК-Украина, Виталий Носач)

Сам Филарет на заседание синода не пришел

В Киеве в Доме митрополита на территории Софии Киевской началось заседание Священного синода Православной церкви Украины (ПЦУ) в связи с ситуацией с почетным патриархом Филаретом. Об этом сообщает религиозно-информационная служба Украины.

Так, синод стартовал в 10:00. Председательствует на синоде митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Архиепископы отмечают, что на заседании синода среди других вопросов повестки дня будет принято решение по поводу заявлений Филарета о "восстановлении" Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Подчеркнем, Филарет на синод ПЦУ не пришел.

В сообщении отмечается, что митрополит Епифаний после завершения синода планирует встретиться с журналистами и проинформировать о его результатах.

Напомним, ранее архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) отмечал, что действия почетного патриарха Филарета продиктованы его преклонным возрастом. По словам Зори, патриарх Филарет убежден, что действует во благо украинской церкви. Зоря отметил, что Филарет "смотрит на всех вокруг как на неразумных детей".

Как писало РБК-Украина ранее, группа священников во главе с патриархом Филаретом вышли из состава Православной церкви Украины. Однако Зоря отметил, что выход священников из ПЦУ не является расколом.

В ПЦУ связали дейстия Филарета с его возрастом Константинополь не отзовет томос об автокефалии ПЦУ, - Зоря
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