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У Києві розпочався синод ПЦУ через ситуацію з Філаретом

Новини » Суспільство    24.06.2019 - 12:01
У Києві розпочався синод ПЦУ через ситуацію з Філаретом
Фото: Епіфаній (РБК-Україна, Віталій Носач)

Сам Філарет на засідання синоду не прийшов

У Києві в Будинку митрополита на території Софії Київської почалося засідання Священного синоду Православної церкви України (ПЦУ) у зв'язку із ситуацією з почесним патріархом Філаретом. Про це повідомляє релігійно-інформаційна служба України.

Так, синод стартував о 10:00. Головує на синоді митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Архієпископи відзначають, що на засіданні синоду серед інших питань порядку денного буде прийнято рішення з приводу заяв Філарета про "відновлення" Української православної церкви Київського патріархату.

Підкреслимо, Філарет на синод ПЦУ не прийшов.

У повідомленні наголошується, що митрополит Епіфаній після завершення синоду планує зустрітися з журналістами і проінформувати про його результати.

Нагадаємо, раніше архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) відзначав, що дії почесного патріарха Філарета продиктовані його похилим віком. За словами Зорі, патріарх Філарет переконаний, що діє на благо української церкви. Зоря зазначив, що Філарет "дивиться на всіх навколо як на нерозумних дітей".

Як писало РБК-Україна раніше, група священиків на чолі з патріархом Філаретом вийшли зі складу Православної церкви України. Однак Зоря зазначив, що вихід священиків з ПЦУ не є розколом.

У ПЦУ пов'язали дії Філарета з його віком Константинополь не відкличе томос про автокефалію ПЦУ, - Зоря
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