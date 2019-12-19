ru
ua

В Киеве начальника отделения "Укрпочты" будут судить за хищение пенсий

Новости » Общество   

Ему грозит до 5 лет лишения свободы

Киевская местная прокуратура № 10 направила в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из отделений почтовой связи Центр почтовой связи Киевской городской дирекции АО "Укрпочта", которого обвиняют в присвоении пенсий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Согласно материалам расследования, в период с ноября 2018 года по февраль 2019 года руководитель почтового отделения путем подделки подписей в официальных документах присвоила свыше 90 тыс. гривен, предназначавшихся для выплаты пенсий 16 гражданам.

Действия злоумышленницы квалифицированы по 2 ст. 191 ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, то есть присвоение чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением и служебный подлог.

В настоящее время обвинительный акт в отношении должностного лица направлен в Шевченковский районный суд г. Киева для рассмотрения по сути.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

РБК-Украина писало, что в Киеве правоохранители разоблачили высшее руководство страховой компании "Гарант-Лайф" на присвоении более 80 млн гривен сбережений вкладчиков.

Ранее СБУ разоблачила руководителей одного из департаментов горсовета Южноукраинска Николаевской области на хищении денег, предназначенных для реконструкции детсадов.

Рада окончательно отменила депутатскую неприкосновенность Хочу в соперники боксеров вроде Усика, - Джошуа
Читать все новости