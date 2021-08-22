У Києві почались переговори Зеленського і Меркель

У Києві почались переговори канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента України Володимира Зеленського. Переговори відбуваються 22 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Офісу президента .

У Маріїнському палаці в Києві розпочалася зустріч двох лідерів, повідомили в ОП.

Після переговорів Володимира Зеленського та Ангели Меркель у форматі віч-на-віч передбачена зустріч з представниками засобів масової інформації та продовження перемовин у розширеному форматі.

Лідери двох країн мають намір обговорити питання двосторонньої й економічної політики, реформи в Україні й виконання Мінських домовленостей.

Зеленський, як очікується, нагородить Меркель Орденом Свободи - це друга найвища державна нагорода України (після звання Героя України) і найвища, якою можуть бути нагороджені іноземці.