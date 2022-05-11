В Киеве начали отключать горячую воду: названа причина и список районов

Как пояснил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, испытывать сети будут поэтапно во всех районах столицы.

По его словам, работы уже начаты на сетях от теплоисточников в таких районах:

Голосеевском,

Святошинском,

Шевченковском,

Оболонском,

Дарницком.

"На испытание и ремонт выявленных повреждений сетей нужно ориентировочно 2 недели для каждого участка. В настоящее время горячее водоснабжение будет приостановлено", - рассказал Поворозник.

Напомним, ранее стало известно, что тарифы на горячую воду и отопление в Киеве не будут повышать до конца мая.

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