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В Киеве начали отключать горячую воду: названа причина и список районов

Фото: в Киеве начали отключать горячую воду (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве начались гидравлические испытания тепловых сетей. Из-за чего в ряде районов столицы приостановили подачу горячей воды ориентировочно на 2 недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

Как пояснил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, испытывать сети будут поэтапно во всех районах столицы.

По его словам, работы уже начаты на сетях от теплоисточников в таких районах:

  • Голосеевском,
  • Святошинском,
  • Шевченковском,
  • Оболонском,
  • Дарницком.

"На испытание и ремонт выявленных повреждений сетей нужно ориентировочно 2 недели для каждого участка. В настоящее время горячее водоснабжение будет приостановлено", - рассказал Поворозник.

Напомним, ранее стало известно, что тарифы на горячую воду и отопление в Киеве не будут повышать до конца мая.

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КГГАКиевВодоснабжение