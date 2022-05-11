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У Києві почали відключати гарячу воду: названо причину і список районів

Фото: в Києві почали відключати гарячу воду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві почалися гідравлічні випробування теплових мереж. Через що у низці районів столиці призупинили подачу гарячої води орієнтовно на 2 тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

Як пояснив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, випробовувати мережі будуть поетапно у всіх районах столиці.

За його словами, роботи вже розпочато на мережах від теплоджерел у таких районах:

  • Голосіївському,
  • Святошинському,
  • Шевченківському,
  • Оболонському,
  • Дарницькому.

"На випробовування та ремонт виявлених пошкоджень мереж потрібно орієнтовно 2 тижні для кожної ділянки. На цей час гаряче водопостачання буде призупинене", - розповів Поворозник.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що тарифи на гарячу воду та опалення в Києві не підвищуватимуть до кінця травня.

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КМДАКиївВодопостачання