ru ua
Ср, 11 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киеве начали отключать горячую воду: названа причина и список районов

Новина українською →
Киев, Среда 11 мая 2022 11:06
В Киеве начали отключать горячую воду: названа причина и список районов Фото: в Киеве начали отключать горячую воду (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве начались гидравлические испытания тепловых сетей. Из-за чего в ряде районов столицы приостановили подачу горячей воды ориентировочно на 2 недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

Как пояснил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, испытывать сети будут поэтапно во всех районах столицы.

По его словам, работы уже начаты на сетях от теплоисточников в таких районах:

  • Голосеевском,
  • Святошинском,
  • Шевченковском,
  • Оболонском,
  • Дарницком.

"На испытание и ремонт выявленных повреждений сетей нужно ориентировочно 2 недели для каждого участка. В настоящее время горячее водоснабжение будет приостановлено", - рассказал Поворозник.

Напомним, ранее стало известно, что тарифы на горячую воду и отопление в Киеве не будут повышать до конца мая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГА Киев Водоснабжение
NEWS
"Хорошая мина при плохой игре": ОП против альтернативы членства Украины в ЕС
"Хорошая мина при плохой игре": ОП против альтернативы членства Украины в ЕС
DAILY
Личная ошибка Путина и новейшие криворожане. Чем живет сейчас родина Зеленского
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Личная ошибка Путина и новейшие криворожане. Чем живет сейчас родина Зеленского