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В Киеве начали незаконно продавать спецпропуска для проезда в транспорте на время локдауна

Новина українською → Пятница 02 апреля 2021 19:57
В Киеве начали незаконно продавать спецпропуска для проезда в транспорте на время локдауна Фото: автобус в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Киеве зафиксировали факты продажи в интернете спецпропусков на проезд в общественном транспорте, которые будут нужны на время локдауну с 5 апреля. Департамент транспортной инфраструктуры КГГА просит полицию отреагировать.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента.

Отмечается, что сегодня началась выдача спецбилетов, и сразу начали появляться объявления об их продаже.

"Подчеркиваем, что спецбилеты бесплатно выдаются тем организациям, сотрудники которых работают на предприятиях и учреждениях, обеспечивающих жизнедеятельность страны и города - это медицинские работники, правоохранители, работники жилищно-коммунальной сферы, работники супермаркетов и аптек, социальные работники", - говорится в сообщении.

Киевлян просят сообщать правоохранителям о предложениях купить спецбилеты.

Напомним, в Киеве с понедельника, 5 апреля, начнет действовать ограничение на работу общественного транспорта.

РБК-Украина писало, что весь наземный транспорт столицы, а также в метро в будут пускать только тех пассажиров, которые имеют спецпропуска. Кроме того, при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

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