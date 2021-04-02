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В Києві почали незаконно продавати спецперепуски для проїзду в транспорті на час локдауну

Новость на русском → П'ятниця 02 квітня 2021 19:57
В Києві почали незаконно продавати спецперепуски для проїзду в транспорті на час локдауну Фото: автобус в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Києві зафіксували факти продажу в інтернеті спецквитків на проїзд у громадському транспорті, які будуть потрібні на час локдауну з 5 квітня. Департамент транспортної інфраструктури КМДА просить поліцію відреагувати.

Про це повідомили у прес-службі Департаменту.

Зазначається, що сьогодні розпочалась видача спецквитків, і одразу почали з’являтися оголошення про їх продаж.

"Наголошуємо, що спецквитки безкоштовно видаються тим організаціям, працівники яких працюють на підприємствах та установах, що забезпечують життєдіяльність країни та міста - це медичні працівники, правоохоронці, працівники житлово-комунальної сфери, робітники супермаркетів та аптек, соціальні працівники", - йдеться в повідомленні.

Киян просять повідомляти правоохоронцям про пропозиції купити спецквитки.

Нагадаємо, у Києві з понеділка, 5 квітня, почне діяти обмеження на роботу громадського транспорту.

РБК-Україна писало, що весь наземний транспорт столиці, а також у метро пускатимуть лише тих пасажирів, які мають спецперепустку. Крім того, при собі потрібно мати документ, що посвідчує особу.

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