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В Киеве началась встреча нормандских советников Украины, Германии и Франции

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Киев, Понедельник 10 января 2022 21:54
В Киеве началась встреча нормандских советников Украины, Германии и Франции Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве вечером 10 января стартовала встреча политических советников Украины, Германии и США в рамках нормандского формата. Участие в переговорах от Украины принимает руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ермака в Twitter.

Францию на переговорах представляет дипломатический советник президента Эммануэль Бонн, а от Германии присутствует советник канцлера по вопросам внешней политики Йенс Плетнер.

"Начали в Киеве встречу с советником канцлера Германии по вопросам внешней политики и дипломатическим советником президента Франции. Уверен, что это будет продуктивный диалог", - сообщил Ермак.

Напомним, накануне представители Германии и Франции посетили Россию, где встретились с российским политическим советником Дмитрием Козаком.

После этого французский президент анонсировал нормандскую встречу в ближайшие недели.

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Франция Украина Германия Андрей Ермак Нормандский формат
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