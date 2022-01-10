У Києві почалася зустріч нормандських радників України, Німеччини та Франції
У Києві ввечері 10 січня стартувала зустріч політичних радників України, Німеччини та США в рамках нормандського формату. Участь у переговорах від України бере керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єрмака у Twitter.
Францію на переговорах представляє дипломатичним радник президента Еммануель Бонн, а від Німеччини присутній радник канцлера з питань зовнішньої політики Єнс Пльотнер.
"Розпочали у Києві зустріч із радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та дипломатичним радником президента Франції. Впевнений, що це буде продуктивний діалог", - повідомив Єрмак.
Нагадаємо, напередодні представники Німеччини та Франції відвідали Росію, де зустрілися з російським політичним радником Дмитром Козаком.
Після цього французький президент анонсував нормандську зустріч найближчими тижнями.