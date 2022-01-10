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У Києві почалася зустріч нормандських радників України, Німеччини та Франції

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Київ, Понеділок 10 січня 2022 21:54
У Києві почалася зустріч нормандських радників України, Німеччини та Франції Фото: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві ввечері 10 січня стартувала зустріч політичних радників України, Німеччини та США в рамках нормандського формату. Участь у переговорах від України бере керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єрмака у Twitter.

Францію на переговорах представляє дипломатичним радник президента Еммануель Бонн, а від Німеччини присутній радник канцлера з питань зовнішньої політики Єнс Пльотнер.

"Розпочали у Києві зустріч із радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та дипломатичним радником президента Франції. Впевнений, що це буде продуктивний діалог", - повідомив Єрмак.

Нагадаємо, напередодні представники Німеччини та Франції відвідали Росію, де зустрілися з російським політичним радником Дмитром Козаком.

Після цього французький президент анонсував нормандську зустріч найближчими тижнями.

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Франція Україна Германия Андрій Єрмак Нормандський формат
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