В Киеве началась акция ко Дню борьбы с торговлей людьми

Фото: акция Walk for Freedom в Киеве (РБК-Украина)

На акцию собрались около сотни активистов

В Киеве на Майдане Независимости началось шествие Walk for Freedom - глобальная ежегодная акция по случаю Европейского дня борьбы с торговлей людьми, который мировая общественность отмечает 18 октября. Об этом с места события сообщает корреспондент РБК-Украина.

На акцию собрались около сотни активистов.

В материалах организаторов акции отмечается, что 230 тысяч украинцев пострадали от торговли людьми за годы независимости. Так, возросло количество пострадавших среди мужчин. 94％ пострадавших было привлечено к трудовой эксплуатации. 67％ пострадавших имеют высшее или техническое образование.

Акция направлена на повышение уровня осведомленности населения о проблемах торговли людьми, распространения важной информации о тенденциях ее развития и опасность, которую она представляет.

Фото: акция Walk for Freedom в Киеве (РБК-Украина)

Отметим, акция проходит как мирное шествие, которое проходит уже пять лет подряд в защиту миллионов мужчин, женщин и детей, которые сейчас находятся в рабстве.

Напомним, в Российской Федерации находятся 36 граждан Украины, которые получили статус тех, кто является жертвами торговли людьми.

По данным материалов мероприятия Walk for Freedom в мире насчитывают от 27 до 45,8 млн. рабов. Ежегодно 1,2 млн детей попадают в рабство. Существуют следующие формы эксплуатации: принудительный труд, сексуальная эксплуатация, вовлечение в деятельности уголовного, торговля органами, принудительное попрошайничество, дети-солдаты.