В Києві почалась акція до Дня боротьби з торгівлею людьми

Фото: акція Walk for Freedom у Києві (РБК-Україна)

На акцію зібрались близько сотні активістів

В Києві на Майдані Незалежності почалась хода Walk for Freedom - глобальна щорічна акція з нагоди Європейського дня боротьби з торгівлею людьми, який світова спільнота відзначає 18 жовтня. Про це з місця події повідомляє кореспондент РБК-Україна.

На акцію зібрались близько сотні активістів.

У матеріалах організаторів акції зазначається, що 230 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми за роки незалежності. Так, зросла кількість постраждалих серед чоловіків. 94％ постраждалих було залучено до трудової експлуатації. 67％ постраждалих мають вищу або технічну освіту.

Акція спрямована на підняття рівня обізнаності населення щодо проблеми торгівлі людьми, поширення важливої інформації про тенденції її розвитку та небезпеку, яку вона становить.

Фото: акція Walk for Freedom у Києві (РБК-Україна)

Зазначимо, акція проходить як мирна хода, яка відбувається вже п’ять років поспіль на захист мільйонів чоловіків, жінок та дітей, які зараз знаходяться у рабстві.

Нагадаємо, у Російській Федерації перебувають 36 громадян України, які отримали статус тих, хто є жертвами торгівлі людьми.

За даними матеріалів заходу Walk for Freedom у світі нараховують від 27 до 45,8 млн. рабів. Щорічно 1,2 млн дітей потрапляють до рабства. Існують такі форми експлуатації: примусова праця, сексуальна експлуатація, втягнення до кримінальноі діяльності, торгівля органами, примусове жебрацтво, діти-солдати.