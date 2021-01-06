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В Киеве с начала года за нарушение карантина выписали 134 штрафа

Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве с начала 2021 года полицейские составили 134 административных протокола в связи с нарушениями карантина. Всего с марта 2020 года столичные правоохранители выписали 9864 протокола.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Полицейские отметили, что особое внимание уделяется не только наличию масок, но и правильности их ношения.

"Правоохранители продолжают разъяснять гражданам правила ношения средств индивидуальной защиты и отмечают соблюдении социальной дистанции, чтобы не подвергать себя и окружающих опасности. Кроме того, работники полиции постоянно проверяют соблюдение карантина субъектами хозяйствования", - сообщили в полиции.

Ранее РБК-Украина писало, что во время празднования Нового года в Украине правоохранители выписали 6,5 тысячи штрафов за отсутствие масок.

Отметим, в Украине планируется ужесточение карантина с 8 по 24 января. При этом завтра, 7 января, данный вопрос могут пересмотреть. Подробнее о том, будут ли ужесточать карантин в стране, читайте в материале РБК-Украина.

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