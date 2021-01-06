У Києві з початку року за порушення карантину виписали 134 штрафи

У Києві з початку 2021 року поліцейські склали 134 адміністративні протоколи у зв'язку з порушеннями карантину. Всього з березня 2020 року столичні правоохоронці виписали 9864 протоколу.

Про це повідомили в прес-службі поліції Києва.

Поліцейські відзначили, що особлива увага приділяється не тільки наявності масок, але і правильності їх носіння.

"Правоохоронці продовжують роз'яснювати громадянам правила носіння засобів індивідуального захисту і відзначають дотримання соціальної дистанції, щоб не піддавати себе і оточуючих на небезпеку. Крім того, працівники поліції постійно перевіряють дотримання карантину суб'єктами господарювання", - повідомили в поліції.

Раніше РБК-Україна писало, що під час святкування Нового року в Україні правоохоронці виписали 6,5 тисячі штрафів за відсутність масок.

Відзначимо, в Україні планується посилення карантину з 8 по 24 січня. При цьому завтра, 7 січня, дане питання можуть переглянути. Докладніше про те, чи будуть посилювати карантин в країні, читайте в матеріалі РБК-Україна.