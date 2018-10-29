В Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

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За 43-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 11 тысяч 390 больных гриппом и ОРВИ

В Киеве по 43-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 11 тысяч 390 больных гриппом и ОРВИ (за 42-ю неделю заболело 9778) и наблюдается рост по сравнению с предыдущей неделей на 14,2%. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, в целом интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года.

Сейчас показатель заболеваемости составляет 384,4 (по 42-ю неделю - 330) и ниже эпидемического порога на 55,1%.

"Рост заболеваемости произошел за счет как взрослого, так и детского населения. Так, взрослых заболело 3619 человек (рост на 22,2%), детей - 8120 (рост на 14,3%). В структуре заболеваемости дети составляют 71,3%, а на предыдущей неделе - 71,2%. Среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 14,5%: 3249 случаи, что составляет 40% от общего количества заболевших детей и 28,5% от общего количества лиц, которые обратились за медицинской помощью", - отметил Поворозник.

По его словам, в медицинские учреждения за 43-ю неделю эпидсезона госпитализировано 89 человек, из них 81 ребенок. С начала эпидсезона, с 1 октября 2018 года, против гриппа привито 6325 человек, в том числе, 1615 детей.

Отметим, на прошлой неделе в Киеве показатель заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) составил 385,7. Это ниже эпидемического порога на 45,8%.

Напомним, Центр общественного здоровья Минздрава Украины сообщал, что в Украине по состоянию на 25 октября нет циркуляции гриппа, также не получено лабораторного подтверждения наличия вирусов гриппа.