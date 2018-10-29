У Києві спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ

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За 43-й тиждень епідсезону зареєстровано 11 тисяч 390 хворих на грип та ГРВІ

У Києві за 43-й тиждень епідсезону зареєстровано 11 тисяч 390 хворих на грип та ГРВІ (за 42-й тиждень захворіло 9778) та спостерігається зростання у порівнянні з попереднім тижнем на 14,2%. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Як зазначається, загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на рівні, характерному для цього періоду року.

Наразі показник захворюваності складає 384,4 (за 42-й тиждень - 330) та є нижчим епідемічного порогу на 55,1%.

"Зростання захворюваності відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дорослих захворіло 3619 осіб (зростання на 22,2%), дітей - 8120 (зростання на 14,3%). У структурі захворюваності діти становлять 71,3%, а на попередньому тижні - 71,2%. Серед школярів спостерігається зростання захворюваності на 14,5%: 3249 випадки, що становить 40% від загальної кількості захворілих дітей і 28,5% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою", - зазначив Поворозник.

За його словами, до медичних закладів за 43-й тиждень епідсезону госпіталізовано 89 осіб, із них 81 - дитина. Із початку епідсезону, з 1 жовтня 2018 року, проти грипу щеплено 6325 осіб, у тому числі, 1615 дітей.

Зазначимо, минулого тижня у Києві показник захворюваності грипом і гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ) становив 385,7. Це нижче епідемічного порогу на 45,8%.

Нагадаємо, Центр громадського здоров'я МОЗ України повідомляв, що в Україні станом на 25 жовтня немає циркуляції грипу, також не отримано лабораторного підтвердження наявності вірусів грипу.