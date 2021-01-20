У Києві чоловікові загрожує два роки в'язниці за підроблені довідки про тести на COVID

Фото: чоловік у наручниках (РБК-Україна)

У Києві затримали чоловіка, який продавав підроблені довідки про негативному результаті тесту на коронавірус. Їх використовували для виїзду за кордон.

Про це повідомляє прокуратура Києва.

За даними слідства, мешканець Дарницького району поширював інформацію про продаж підроблених довідок про ПЛР-тест через соцмережу. Довідка коштувала 500 гривень і одержувач оплачував її виготовлення після отримання документа, який друкували на іноземних мовах з метою виїзду замовника за кордон.

В ході обшуків за місцем проживання чоловіка вилучили речові докази у вигляді підроблених довідок з печаткою клініки, підроблені печатки, комп'ютерну техніку, квитанції про відправку довідок поштою тощо.

Справа розслідується за статтею 358 Кримінального кодексу України (Підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Максимальна санкція за статтею - до двох років позбавлення волі.

У жовтні повідомлялося, що на кордоні з Румунією прикордонники викрили 20 осіб з фальшивими результатами ПЛР-тестів на коронавірус. Їх передали поліції.