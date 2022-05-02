В Киеве мужчина устроил стрельбу и ранил двух полицейских

Сообщается, что экипаж патрульных прибыл на улицу Сергея Данченко на вызов о хулиганстве.

На месте происшествия заявитель сообщил, что на 17-м этаже в одной из квартир слышны крики, жильцы выбрасывают из окна вещи.

Инспекторы поднялись в квартиру, дверь открыл мужчина и сразу произвел несколько выстрелов. В результате двое патрульных получили ранения.

Однако, несмотря на сложную ситуацию, инспекторам удалось задержать стрелка.

Пострадавших полицейских госпитализировали медики, их жизни ничего не угрожает.

В Киеве ранили двоих полицейских (facebook.com/kyivpatrol)