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В Киеве мужчина устроил стрельбу и ранил двух полицейских

В Киеве ранили двух полицейских (Виталий Носачев)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве около 6 часов утра во время выполнения служебных обязанностей двое патрульных получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева.

Сообщается, что экипаж патрульных прибыл на улицу Сергея Данченко на вызов о хулиганстве.

На месте происшествия заявитель сообщил, что на 17-м этаже в одной из квартир слышны крики, жильцы выбрасывают из окна вещи.

Инспекторы поднялись в квартиру, дверь открыл мужчина и сразу произвел несколько выстрелов. В результате двое патрульных получили ранения.

Однако, несмотря на сложную ситуацию, инспекторам удалось задержать стрелка.

Пострадавших полицейских госпитализировали медики, их жизни ничего не угрожает.

В Киеве ранили двоих полицейских (facebook.com/kyivpatrol)

Ранее мы сообщали, что в Киевской области объявили подозрение коллаборантам, которые стреляли по гражданским во время оккупации.

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