RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві чоловік влаштував стрілянину та поранив двох поліцейських

У Києві поранили двох поліцейських (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві близько 6-ї години ранку під час виконання службових обов'язків двоє патрульних отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.

Повідомляється, що екіпаж патрульних прибув на вулицю Сергія Данченка на виклик про хуліганство.

На місці події заявник повідомив, що на 17-му поверсі в одній з квартир чути крики, мешканці викидають з вікна речі.

Інспектори піднялись до квартири, двері відчинив чоловік й одразу здійснив кілька пострілів. Внаслідок цього двоє патрульних отримали поранення.

Однак, попри складну ситуацію, інспекторам вдалось затримати стрільця.

Потерпілих поліцейських шпиталізували медики, їх життю нічого не загрожує.

У Києві поранили двох поліцейських (facebook.com/kyivpatrol)

Раніше ми повідомляли, що у Київській області оголосили підозру колаборантам, які стріляли по цивільних під час окупації.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївполицияПоліція Києва