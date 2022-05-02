У Києві чоловік влаштував стрілянину та поранив двох поліцейських

Повідомляється, що екіпаж патрульних прибув на вулицю Сергія Данченка на виклик про хуліганство.

На місці події заявник повідомив, що на 17-му поверсі в одній з квартир чути крики, мешканці викидають з вікна речі.

Інспектори піднялись до квартири, двері відчинив чоловік й одразу здійснив кілька пострілів. Внаслідок цього двоє патрульних отримали поранення.

Однак, попри складну ситуацію, інспекторам вдалось затримати стрільця.

Потерпілих поліцейських шпиталізували медики, їх життю нічого не загрожує.

У Києві поранили двох поліцейських (facebook.com/kyivpatrol)