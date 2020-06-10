В Киеве мужчина ударил ножом двух отдыхавших в сквере: ему грозит до 7 лет тюрьмы

В Киеве мужчина ударил ножом двух отдыхавших в сквере на бульваре Вацлава Гавела. Он начал конфликтовать и в ходе спора достал из кармана нож.

Об этом сообщает полиция Киева.

Отмечается, что пострадавших доставили в больницу, где им оказали медицинскую помощь. О преступлении в полицию сообщила женщина-свидетель.

"Двое мужчин отдыхали в сквере, когда к ним подошел неизвестный. Незнакомец начал конфликтовать и в ходе спора достал из кармана нож. Правонарушитель сначала ударил одного из киевлян в спину, а затем другой в ногу и щеку и убежал", - говорится в сообщении.

Пострадавшие, 1975 и 1994 годов рождения, находятся в удовлетворительном состоянии под наблюдением медиков.

Впоследствии силовикам удалось задержать нападавшего. Правонарушитель - киевлянин, 1978 года рождения, который попадал в поле зрения правоохранителей за админнарушения.

По факту произошедшего полиция открыла дело по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до 7 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в центре Киева на Печерске произошла стрельба, в результате чего огнестрельное ранение получил 37-летний мужчина.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве существенно возросло число случаев домашнего насилия.