У Києві чоловік вдарив ножем двох відпочивальників у сквері: йому загрожує до 7 років в'язниці

У Києві чоловік вдарив ножем двох відпочивальників у сквері на бульварі Вацлава Гавела. Він почав конфліктувати й в ході суперечки дістав з кишені ніж.

Про це повідомляє поліція Києва.

Зазначається, що постраждалих доставили в лікарню, де їм надали медичну допомогу. Про злочин в поліцію повідомила жінка-свідок.

"Двоє чоловіків відпочивали у сквері, коли до них підійшов невідомий. Незнайомець почав конфліктувати й в ході суперечки дістав з кишені ніж. Правопорушник спочатку вдарив одного з киян у спину, а потім інший в ногу і щоку і втік", - йдеться в повідомленні.

Постраждалі, 1975 та 1994 років народження, перебувають в задовільному стані під наглядом медиків.

Згодом силовикам вдалося затримати нападника. Правопорушник - киянин, 1978 року народження, який потрапляв в поле зору правоохоронців за адмінпорушення.

За фактом події поліція відкрила справу за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Фігурантові загрожує до 7 років в'язниці.

Нагадаємо, раніше у центрі Києва на Печерську сталася стрілянина, в результаті чого вогнепальне поранення отримав 37-річний чоловік.

Також РБК-Україна писало, що у Києві істотно зросла кількість випадків домашнього насильства.