В центре Киева произошла драка со стрельбой, есть пострадавший

В Киеве возле станции метро "Дворец спорта" произошла драка со стрельбой. Есть пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный" .

Полиция пока не сообщает о происшествии.

Как видно из опубликованного видео, раненый мужчина лежал на земле неподвижно. Его забрала "скорая".

Издание сообщает, что возле станции метро произошла драка, также было слышно 6 выстрелов.

Ранее в Николаеве в ночь на 22 июня произошел конфликт со стрельбой. В результате два человека получили ранения.

19 июня в Харькове произошел конфликт из-за парковочного места, который перерос в стрельбу.