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У Києві чоловік стріляв в охоронця магазину через зауваження про відсутність маски

Новость на русском → П'ятниця 02 квітня 2021 15:16
У Києві чоловік стріляв в охоронця магазину через зауваження про відсутність маски Фото: зброя в руках (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Києві у торгово-розважальному центрі на проспекті Перемоги сталася стрілянина. Чоловік двічі вистрелив в охоронця магазину після зауваження про відсутність захисної маски.

Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

Чоловік зайшов до магазину без захисної маски, після чого охоронець зробив йому зауваження. Не бажаючи дотримуватися карантинних заходів, чоловік дістав пістолет та зробив 2 постріли в охоронця.

Внаслідок події охоронець отримав тілесні ушкодження в область голови та тулуба.

Зловмисника затримали на місці події. Ним виявився 32-річний житель Києва. Наразі вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру та обрання запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що у Києві поблизу Національного авіаційного університету (НАУ) невідомі зі зброї почали стріляти по припаркованим автомобілям.

РБК-Україна писало, що у центрі Києва на вулиці Басейна сталась стрілянина.

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