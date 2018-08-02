Киевский суд приговорил мужчину к 9 годам тюрьмы за мошенничество

Он обманул людей на 165 тыс. долларов

Шевченковский районный суд города Киева приговорил к 9 годам тюрьмы мужчину, который в своем "пункте обмена" обманул людей на 165 тыс. долларов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева

Как отмечается, обвиняемый использовал поддельные документы, арендовал в Киеве помещение и импровизировал его в пункты обмена валют. Чтобы "заманить" потенциальных клиентов, злоумышленник выкладывал в интернет объявления об обмене валюты по выгодному курсу. В дальнейшем, получив от клиента денежные средства для обмена, злоумышленник блокировал магнитный замок в помещении и с денежными средствами покидал место преступления через запасной выход.

"Приговором Шевченковского районного суда г. Киева от 30.07.2018 мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества", - говорится в сообщении.

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