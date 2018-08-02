Київський суд засудив чоловіка до 9 років тюрьми за шахрайство
Він ошукав людей на 165 тис. доларів
Шевченківський районний суд міста Києва засудив до 9 років тюрьми чоловіка, який у своєму "пункті обміну" ошукав людей на 165 тис. доларів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.
Як зазначається, звинувачений використовував підроблені документи, орендував у Києві приміщення та імпровізував його на пункти обміну валют. Щоб "заманити" потенційних клієнтів, зловмисник викладав в інтернет оголошення щодо обміну валюти за привабливим курсом. У подальшому, отримавши від клієнта грошові кошти для обміну, зловмисник блокував магнітний замок у приміщенні та з грошовими коштами покидав місце злочину через запасний вихід.
"Вироком Шевченківського районного суду м. Києва від 30.07.2018 чоловіку призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі із конфіскацією всього майна", - йдеться у повідомленні.
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