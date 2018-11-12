В Киеве мужчина в фиктивном обменнике украл у клиента 50 тыс. евро

Фото: место происшествия (kyiv.gp.gov.ua)

Полиция арестовала правонарушителя

По ходатайству прокуратуры. Киева судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей 23-летнему злоумышленнику, который в фиктивном пункте обмена валют завладел средствами гражданина в сумме 50 тысяч евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, правонарушитель заранее снял офисное помещение на ул. Урливской, которое устроил под пункт обмена валют. После этого разместил в сети Интернет объявление об обмене валют по выгодному курсу.

Фото: место происшествия (kyiv.gp.gov.ru)

"Потерпевший, найдя объявление на сайте, зашел в это помещение и пытался поменять 50 тыс. евро. Получив от мужчины денежные средства, злоумышленник вместе с валютой покинул помещение через специально подготовленное отверстие в стене", - говорится в сообщении.

Благодаря оперативному реагированию правоохранителей грабителя удалось задержать.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении по ч.2 ст. 15 ч. 5 ст. 186 УК Украины.

За грабеж в особо крупных размерах злоумышленнику грозит от 8 до 13 лет заключения с конфискацией.

Напомним, в Киеве задержали 3 человек по подозрению в ограблении авто. Злоумышленники передвигались на автомобилях с иностранной регистрацией и грабили прохожих.

Отметим, сотрудники Национальной полиции за полгода направили в суд 161 уголовное производство в отношении организованных преступных групп.

В то же время за первые шесть месяцев 2018 года раскрыто 703 умышленных убийства и 855 разбойных нападений.